Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем по сравнению с предыдущим месяцем в июле 2020 года отмечен рост выдачи потребкредитов на 8,2%.

"Падение выдачи потребительских кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно значительным, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - С одной стороны, банки по-прежнему консервативны при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты в июле выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне".

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (57,7 тыс. кредитов), Московской области (53,1 тыс.) и Краснодарском крае (46,3 тыс.)

Наибольшее сокращение количества выданных потребкредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида отмечено в Свердловской области (-38,7%), Приморском крае (-35,7%) и в Республике Татарстан (-35,6%).