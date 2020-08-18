Три новых резидента подмосковных ОЭЗ инвестируют в проекты более 3 млрд. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Три новых резидента особых экономических зон (ОЭЗ) "Дубна" и "Исток" в Подмосковье вложат в свои проекты более 3 млрд. рублей инвестиций. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес-планы трех компаний по реализации инвестпроектов на территориях подмосковных ОЭЗ "Дубна" и "Исток" были поддержаны Экспертным советом при правительстве Московской области.

"Общий объем заявленных инвестиций в проекты, которые были одобрены Экспертным советом, составляет более 3 млрд. рублей. В результате реализации проектов в Московской области будет создано более 170 новых рабочих мест. Технико-внедренческие ОЭЗ Подмосковья "Дубна" и "Исток" стали точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, для которых созданы комфортные условия для ведения деятельности", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, особые экономические зоны находятся на территории наукоградов Подмосковья и обладают высоким кадровым потенциалом. Резидентам доступна вся необходимая инфраструктура, а также для них действуют льготные налоговый и таможенный режимы.

Так, на территории ОЭЗ "Дубна" компания "Ядро Фаб Дубна" планирует создать современное производство печатных плат с использованием передовых технологий и конструкционных материалов. Здесь же ООО ПК "Натуральные материалы" реализует проект по созданию высокотехнологичного производства биоразлагаемых материалов и продукции на их основе.

Кроме этого, компания "Левин Фотоникс" планирует создать предприятие по разработке и развитию серии газоанализаторов в особой экономической зоне "Исток".

"С учетом новых инвесторов количество резидентов подмосковных особых экономических зон технико-внедренческого типа увеличится до 191 компании", - добавила Зиновьева.