Прямой рейс из Ноябрьска в Сочи будет запущен в 2021 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Сочи будут запущены в 2021 году. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе встречи с жителями города во вторник.

"Я обещаю, с 2021 года появятся рейсы из Ноябрьска в Сочи", - сказал он в ответ на многочисленные просьбы жителей города.

В этом году в регионе открыты рейсы в Симферополь и Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя. Из Ноябрьска в настоящее время осуществляются полеты в Симферополь.

Большая часть Ямало-Ненецкого автономного округа находится за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев в году.