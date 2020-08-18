Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
"В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии, естественно, наблюдаем практически по всем брендам определенный дефицит тех или иных моделей. Отечественному производителю - Lada, также не удалось этого избежать, хотя и в меньшей степени. Предполагаем, что до конца осени на рынке дефицит определенных моделей останется, а у некоторых брендов захватит и зиму. Это, опять же, рассматриваем в существующих экономических условиях", - сказал он.
Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом - почти до 142 тыс. шт.