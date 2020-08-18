Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

"В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии, естественно, наблюдаем практически по всем брендам определенный дефицит тех или иных моделей. Отечественному производителю - Lada, также не удалось этого избежать, хотя и в меньшей степени. Предполагаем, что до конца осени на рынке дефицит определенных моделей останется, а у некоторых брендов захватит и зиму. Это, опять же, рассматриваем в существующих экономических условиях", - сказал он.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом - почти до 142 тыс. шт.