Исследование: объем зарубежный инвестиций в недвижимость РФ упал в 7 раз в I полугодии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Объем зарубежных инвестиций в недвижимость России в первой половине 2020 года сократился в семь раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в аналитических материалах компании Knight Frank.

"Наблюдается резкое снижение объемов инвестированных средств иностранных игроков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их вложений снизился в семь раз - до 3,7 млрд рублей", - говорится в материалах.

Снижение активности международных инвесторов в России ожидается и в дальнейшем, рассказал во вторник управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков на конференции ИД "Коммерсантъ" "Коммерческая недвижимость: 2020 перезагрузка". "Международные инвесторы смотрят на свои планы, возможно, мы увидим дальнейшее снижение их активности в России. Исключая тех, кто в России плотно работает и погружен в рынок на 100%", - сказал он.

По данным Knight Frank, общий объем инвестиций в российскую недвижимость в I полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 24% - до 88 млрд рублей. Несмотря на ожидаемое оживление рынка в конце 2020 года, совокупный результат будет ниже, чем в 2019 году, прогнозируют аналитики.

"Сделки по объективным и субъективным причинам притормозились. Склады - наиболее горячий продукт. Это не только российских феномен, так происходит во всем мире. Уверен также, что в офисном сегменте мы увидим интересные сделки в конце года и в следующем году", - прокомментировал Новиков.

Он добавил, что в связи с новыми правилами вывода налогообложения инвестирование через Кипр становится все более дорогостоящим. "Инвесторы сейчас активно рассматривают альтернативный вариант структурирования активов - такие как ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды - прим. ТАСС)", - сказал эксперт.