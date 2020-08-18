Доходы главы Карелии в 2019 году выросли более чем на 1,6 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам 2019 года задекларировал доход в размере 9,938 млн рублей, что более чем на 1,6 млн рублей больше заработанного в 2018 году. Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной во вторник на сайте регионального правительства.

Часть дохода Парфенчикова, как и в предыдущие годы, составили средства от сдачи квартиры в аренду - 2,338 млн рублей. При этом в 2019 году эта сумма сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем на 1 млн рублей.

Также поменялась недвижимость, которой пользовался Парфенчиков: если по итогам 2018 года он заявлял помещение площадью 30,3 кв. м., то в декларации за 2019 год в пользовании у главы республики значится помещение на 85,4 кв. м.

Глава Карелии по-прежнему владеет двумя квартирами площадью 159,3 кв. м и 102,9 кв. м, в совместной собственности у него также находится земельный участок на 700 кв. м и дачный дом на 50 кв. м.