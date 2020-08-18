В аэропорту Симферополя установлен новый суточный рекорд трафика пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополя зафиксировал новый абсолютный суточный рекорд пассажиропотока - около 45 тыс. человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь 15 августа обслужил 44 885 пассажиров. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта", - говорится в сообщении.

К 16 августа воздушная гавань Крыма обслужила более 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года, отмечается в сообщении. Уточняется, что за это же время аэропорт принял и отправил 3 608 регулярных рейсов, что на 365 рейсов больше, чем за этот же период в 2019 году.

"Пассажиропоток аэропорта Симферополь продолжает расти, устанавливая новые рекорды. Только за прошедшие выходные мы приняли и отправили около 89 тыс. пассажиров, что превышает, например, показатели за весь апрель и май этого года вместе взятые. Рекордный пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности Крыма как туристического направления, а авиатранспорта - как самого удобного, безопасного и быстрого способа передвижения", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя начал резко сокращаться в марте из-за пандемии нового коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. За майские праздники пассажиропоток сократился на 93%, или в 14 раз, по сравнению с прошлым годом. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2%, в сравнении с тем же периодом 2019 года. В целом после введения ограничений из-за пандемии в аэропорту недосчитались 627,7 тыс. пассажиров. С 15 июня в Крыму начался курортный сезон, пассажиропоток стал возвращаться к прежним показателям.

Об аэропорте и турпотоке

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3 650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему "морскую волну", терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек, в августе власти Крыма рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.