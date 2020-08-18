ЦБ счел преждевременным реформировать действующую модель саморегулирования на финрынке

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России считает преждевременным реформировать действующую модель саморегулирования на финансовом рынке. Также ЦБ отложил вопрос о введении института СРО для кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России считает преждевременным проведение реформы действующей модели саморегулирования на финансовом рынке. Сегодня перед СРО стоит задача повысить качество и эффективность системы контроля за деятельностью их участников. К таким выводам регулятор пришел по итогам общественного обсуждения доклада "Саморегулирование на российском финансовом рынке. Анализ эффективности и вопросы совершенствования существующей модели", - отмечается в сообщении.

При этом Банк России поддерживает предложения СРО о необходимости применения превентивных мер контроля за финансовыми организациями. По мнению регулятора, это позволит предотвратить нарушения в работе участников рынка еще на ранней стадии и повысить защиту интересов потребителей услуг. Также ЦБ намерен исключить дублирующие функции СРО по контролю за соблюдением финансовыми организациями требований законодательства в сфере финансового рынка и нормативных актов Банка России. Исключение составят отдельные сегменты, например микрофинансовый рынок. Это должно снизить нагрузку на СРО и ее членов по проведению проверок, уточнили в ЦБ.

Кроме того, в сферу деятельности СРО могут быть включены задачи по продвижению принципов этического и добросовестного поведения на финансовом рынке. Для этого в перечень базовых стандартов саморегулируемых организаций будет дополнительно включен стандарт этики.

"Учитывая, что в настоящее время в структуре доходов СРО преобладают членские взносы, участниками рынка и СРО рассматривается возможность расширения источников финансирования за счет таких услуг, как разработка и реализация программ повышения квалификации, организация конференций, консалтинг, разработка внутренних документов членов СРО. Кроме того, Банк России намерен разработать методику оценки уровня обеспеченности СРО ресурсами и на ее основе проводить мониторинг величины и структуры доходов и расходов СРО. В дальнейшем это может послужить основой для установления требований к ресурсной обеспеченности СРО", - добавили в пресс-службе.

Одновременно в ЦБ отложили вопрос о введении института СРО для кредитных организаций, напомнили в пресс-службе. Вместе с тем регулятор планирует подготовить проект поправок в законодательство о наделении Банка России полномочиями по установлению правил продаж и об ответственности за их нарушения для кредитных организаций - при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента. Ранее об этих планах также заявляли в ЦБ.

Предложение регулятора

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в прошлом году говорила, что регулятор считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, - а в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации. В своем выступлении Набиуллина подчеркнула, что Банк России пойдет на государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. В частности, она поторопила с введением саморегулирования в банковский сектор.