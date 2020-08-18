Разработка резидента "Сколково" поможет московским врачам оперативнее выявлять рак легких

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания "Интеллоджик", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", интегрировала свою платформу для анализа медицинских изображений с Единой радиологический информационной системой Москвы, что позволит, в частности, эффективнее выявлять рак легких. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"В Москве анализировать компьютерные томограммы (КТ) и выявлять на них признаки рака легкого начал искусственный интеллект. Для этого используется платформа Botkin.AI, разработанная резидентом Фонда "Сколково" компанией "Интеллоджик". Сервис интегрирован с Единой радиологической информационной системой Москвы", - говорится в сообщении.

Платформа Botkin.AI прошла все стадии тестирования, разработанные организатором эксперимента - Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. К сервису уже подключены компьютерные томографы 46 медицинских организаций столицы. Исследования КТ автоматически выгружаются и анализируются искусственным интеллектом (ИИ). На данный момент, как отметили в пресс-службе, обработано уже более 7 тыс. исследований. Ежемесячно планируется анализировать свыше 20 тыс. томограмм.

"В результате такой обработки врачу будут, в первую очередь, направлены результаты исследований с патологией. То есть описания рентгенолог будет делать не в том порядке, в каком пациентами проводили исследования, а по степени вероятности наличия патологии. В первую очередь, врач увидит те компьютерные томограммы, где с большой вероятностью обнаружен опухолевый процесс. Такая умная сортировка, без преувеличения, может спасти пациенту жизнь", - сказал директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов, слова которого приводятся в сообщении.

Масштабный проект

По словам гендиректора "Интеллоджик" Сергея Сорокина, этот проект является не только крупнейшим в мире по использованию технологий ИИ в здравоохранении целого региона, но и наиболее качественно проработанным как с технологической точки зрения, так и с точки зрения методики использования ИИ в практическом здравоохранении. В ходе эксперимента также планируется проанализировать КТ-исследования, сделанные во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), на предмет наличия на этих снимках признаков злокачественных новообразований.

"Сейчас технологии ИИ все больше входят в медицинскую практику, что подтверждается таким масштабным экспериментом правительства Москвы. <...> Уверен, что в ближайшее время удастся масштабировать технологии ИИ в медицине еще больше, ведь уже сейчас видны положительные эффекты для системы здравоохранения и пациентов. Особенную актуальность технологий ИИ можно отметить в условиях эпидемии, когда от скорости внедрения подобных технологий будет зависеть работоспособность системы здравоохранения и благополучие пациентов в будущем", - сказал руководитель направления "Цифровая медицина" "Сколково" Сергей Воинов, слова которого приводятся в сообщении.