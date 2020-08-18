Власти Петербурга ожидают падения рынка туристических услуг в 2020 году на 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Падение рынка потребления услуг туроператоров в Петербурге по итогам 2020 года ожидается на уровне 70%. Об этом говорится в материалах заседания городского правительства, которое прошло во вторник.

"После введения ограничительных мер общее падение рынка потребления услуг туроператоров составило до 90%. Ожидаемое падение рынка по итогам года может составить до 70%. Если в мае - июне прошлого года средняя загрузка индустрии гостеприимства составляла более 80%, то в текущем - около 2%", - говорится в материалах.

В прошлом году Петербург посетило рекордное число туристов - 10,4 млн человек, из них 4,9 млн - иностранные граждане. Прямой вклад отрасли туризма в валовый региональный продукт (ВРП) города в 2019 году составил 4,4%, или 209 млрд рублей (на 0,6% больше, чем в 2018 году). По оценочным данным, с учетом мультипликативного эффекта доля туризма в ВРП составила в 2019 году до 6%. За 2019 год прирост ВРП туризма достиг максимального за последние пять лет значения - 24,1%.