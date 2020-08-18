На Кубани будут предоставлять субсидии инвесторам на оплату процентов по кредиту

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Власти Кубани предоставят субсидии для оплаты процентов по кредиту инвестпроектам стоимостью до 1 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Регион идет на беспрецедентные меры поддержки инвесторов. По решению Вениамина Кондратьева впервые по инвестпроектам стоимостью 0,1-1 млрд рублей с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 край будет в течение 3 лет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поддержка будет осуществляться в рамках плана по восстановлению роста экономики Краснодарского края, который подписал глава региона Вениамин Кондратьев во вторник. Документ содержит в себе как антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений, так и импульсы к активизации деловых процессов, развитию бизнеса, запуску нового инвестиционного цикла.

"Кроме того, новым планом по восстановлению экономики предусмотрено возмещение бизнесу затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. Только в 2021 году на это будет направлено 2,6 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов отмечал, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

Всего на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму включены отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.