Власти КНР огласили план развития альтернативной энергетики на Хайнане

ХАЙКОУ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Китая огласило план развития альтернативной энергетики в южной провинции Хайнань до 2035 года. Об этом говорится в комплексной программе реформирования энергетической отрасли острова, утвержденной руководящей группой по всестороннему углублению политики реформ и открытости в регионе.

Цель властей КНР - создать из Хайнаня "остров чистой энергетики". К 2025 году здесь будет создана экологичная, безопасная и эффективная энергетическая базовая инфраструктура. К этому времени доля альтернативных источников в структуре потребления первичных энергоресурсов на Хайнане должна составить примерно 50%. Правительство страны намеревается повысить степень цифровизации соответствующей системы и сделать ее более технологичной.

В ближайшие годы на Хайнане будет усовершенствована система управления энергоресурсами, вскоре здесь должны появиться механизмы открытого отраслевого рынка. По планам властей, к 2035 году система альтернативной энергетики провинции приобретет более зрелые формы, и на острове должен произойти базовый переход на экологически чистые ресурсы.

Хайнань уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. К 2030 году власти провинции намерены полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру. К 2021 году регион полностью переведет общественный транспорт на новые источники энергии и построит 65 тыс. зарядных станций.

В соответствии с Генеральной программой о создании свободного порта на Хайнане администрация острова собирается к 2025 году сформировать здесь эффективную экономическую систему, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона. При этом при реализации этого проекта правительство планирует уделить особое внимание предотвращению социально-экономических рисков, в том числе связанных с экологией.