Экспорт промышленной продукции Тульской области в период пандемии вырос на 7,5%

ТУЛА, 18 августа. /ТАСС/. Экспорт химической, машиностроительной, металлургической и других видов продукции в Тульской области за шесть месяцев 2020 года вырос на 7,5% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Несмотря на ограничения в экономике из-за пандемии коронавируса, экспорт превысил импорт более чем в три раза, сообщил во вторник на брифинге заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин.

"Тульская область продолжает активно экспортировать и импортировать, несмотря на те ограничения, которые возникли в условиях пандемии. За первое полугодие 2020 года внешнеторговый оборот вырос на 1,4% и превысил $2 млрд. Важным является то, что наибольший рост показал экспорт - более 7,5%", - сказал Лаврухин.

По его словам, в структуре экспорта лидирует продукция химической промышленности - 28,9%, на втором месте находятся металлы и изделия из них - 14,4%, затем следуют продовольственные товары и сырье - 6,5% и продукция машиностроения - 6,5%. Зампред облправительства отметил, что по итогам года прогнозируется снижение доли металлургической продукции. "Мы ожидаем снижение по экспортной отгрузке металла до конца года в связи с перенаправлением ключевых потоков компании "Тулачермет-сталь" на собственную переработку металлов. То есть процесс импортозамещения в данной ситуации влияет и на экспортную составляющую", - добавил Лаврухин.

В целом индекс промышленного производства за шесть месяцев 2020 года в регионе вырос на 26,3% по отношению к тому же периоду предыдущего года. Объем отгруженной продукции оценивается в 422 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики начали вводить в Тульской области с апреля 2020 года. Промышленные предприятия региона, в том числе в оборонной, химической и металлургической отраслях, в период ограничений из-за пандемии увеличили объем производства. В январе - апреле рост составил 26,2% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, что является одним самых высоких показателей в РФ.