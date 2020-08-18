Эксперты АСИ оценят сферу туризма в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сентябре оценят качество туристских услуг в Карелии, а также совместно с властями республики подготовят предложения по федеральным мерам поддержки в арктических районах, сообщили во вторник в постоянном представительстве Карелии при президенте РФ по итогам встречи главы региона Артура Парфеничкова с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

"В ходе конструктивного диалога о перспективах развития туристической отрасли в Карелии достигнуты договоренности об организации в сентябре текущего года выезда в республику экспертов АСИ для проведения экспертизы оказания туристских услуг на территории региона и проведения совещания по вопросам развития туризма в Карелии. <…> Стороны также договорились о совместных действиях по выработке предложений для подготовки на государственном уровне специальных федеральных мер поддержки, работающих в арктической зоне России, преференций для инвесторов в Арктике и системы социальных гарантий для ее жителей", - говорится в сообщении.

Глава Карелии отметил, что регион заинтересован в развитии туристической отрасли, в том числе в создании новых маршрутов, расширении сферы услуг и формировании новой инфраструктуры. Что касается социальных гарантий для арктически районов, к которым в республики сегодня относится почти 40% территорий, немалую важность для людей будет иметь арктическая надбавка к заработной плате и решение вопросов с жильем.

"Опираясь на опыт наших арктических муниципальных образований, можно с уверенностью сказать, что такие меры поддержки, как льготная ипотека, субсидирование строительства жилья, предоставление служебного жилья, единовременные выплаты, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и повышение заработной платы в виде "арктической надбавки" востребованы работающими жителями региона и членами их семей", - сказал Парфенчиков.