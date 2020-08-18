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Правительство Украины ввело спецпошлину на дизтопливо, сжиженный газ и уголь из России

Согласно документу, размер спецпошлины на дизтопливо составляет 4%, на сжиженный газ - 3%, на уголь - 65%

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины установил специальную пошлину до конца этого года на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Об этом следует из постановления кабмина, опубликованного на сайте правительства.

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Согласно документу, правительство ввело спецпошлину в 4% на российское дизтопливо, ввозимое на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом, а также спецпошлину в размере 3% для сжиженного газа. Кроме того, кабмин ввел спецпошлину в размере 65% на импортируемый из России уголь. При этом данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности.

"Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в постановлении.

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