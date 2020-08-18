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Путин: падение экономики России в этом году будет меньшим, чем во многих других странах

Президент уточнил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+

НОВО-ОГАРЕВО, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем экономика других стран, в том числе европейских. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года", - сказал Путин.

Президент пояснил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. "Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", - выразил надежду глава государства. Он добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

Путин попросил Сечина рассказать о том, как складывается работа на перспективу по реализации планов развития компании, в том числе геологоразведка. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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