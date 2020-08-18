Минфин предложил досрочно возобновить внеплановые таможенные проверки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил досрочно, с 1 сентября, возобновить внеплановые выездные таможенные проверки бизнеса. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, ограничение для плановых выездных таможенных проверок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

"Возобновление выездных таможенных проверок будет способствовать обеспечению соблюдения регулирующих таможенные правоотношения международных договоров, включая Таможеный кодекс ЕАЭС, и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании. Возобновление внеплановых выездных таможенных проверок с 1 сентября 2020 года также позволит проводить скоординированные проверочные мероприятия с налоговыми органами, что будет способствовать эффективности как налоговых, так и таможенных проверок. Поэтапность возобновления таможенных проверок позволит оптимизировать нагрузку на бизнес-сообщество", - говорится в проекте постановления.

Отмечается, что по состоянию на 30 июля 2020 года приостановлены 143 выездные таможенные проверки.