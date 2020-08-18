"Роснефть" ждет выхода экономики мира из кризиса для повышения нефтедобычи

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Роснефть" готовится к выходу мировой экономики из кризиса в 2023-2024 годах, чтобы вывести на рынок новые объемы нефти. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, ведем работу, в том числе не только на Каре, как я сказал, на Таймыре. Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти", - сказал Сечин.

Проект ВНХК

"Роснефть" готова возобновить строительство Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта, сообщил Сечин.

"Если вы помните, Владимир Владимирович, у нас были планы строительства нового восточного нефтехимического комплекса, который предусматривал производство нефтехимии и нефтепродуктов. Но в связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства", - сказал Сечин.

Он отметил, что компании нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет. "Нам нужно порядка 3,5 млрд куб. м газа в год для обеспечения энергетики этого предприятия. Оно создаст мощную точку роста в этом регионе. Я думаю, что новых рабочих мест будет связано с этим заводом - порядка 100 тыс., включая добычу, транспорт, непосредственно нефтепереработку, энергетику во всем комплексе", - отметил Сечин.

Президент поручил главе "Роснефти" оформить и представить предложения компании по этому вопросу.

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн т в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн т в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.

В марте 2018 года Сечин отмечал, что "Роснефть" ведет доработку проекта в связи с изменением макроэкономических условий. На тот момент инвестиции оценивались в 800 млрд рублей.

Позднее "Роснефть" отмечала, что исключила строительство ВНХК из инвестиционных планов в связи с потерей рентабельности проекта в результате реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. В "Роснефти" сообщали, что компания готова вернуться к реализации ВНХК на Дальнем Востоке при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий.

Комсомольский НПЗ

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в июле - августе полностью перешел на обеспечение только спроса потребителей на Дальнем Востоке, сообщил глава компании.

"Мы во второй половине года вообще не поставляем ничего на экспорт, весь объем топлива, который мы производим, поставляется только на внутренний рынок. Более того, для обеспечения топливного рынка Дальнего Востока в период сезонного спроса на автомобильный бензин Комсомольский завод в июле - августе полностью перешел на обеспечение только внутреннего спроса", - сказал Сечин.