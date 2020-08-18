Глава КБР Казбек Коков заработал в 2019 году почти в три раза меньше, чем в 2018-м

НАЛЬЧИК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков заработал в 2019 году 1 млн 422 тыс. рублей, что почти в три раза меньше, чем в 2018-м, когда доходы руководителя региона составили 3,88 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, размещенной на его официальном сайте.

Коков владеет квартирой площадью 99,3 кв. метров, в его пользовании - земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408 кв. м, квартира площадью 152 кв. м. Глава региона владеет также автомобилем Toyota Camry.

Доход супруги Казбека Кокова в прошлом году также снизился и составил 171,2 тыс. рублей (174,8 тыс. рублей в 2018-м). В ее собственности, как и годом ранее, имеется земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408,6 кв. м.

Все объекты недвижимости Коковых расположены на территории Российской Федерации.