Объем адресной инвестпрограммы в Тверской области увеличили до 8,9 млрд рублей

ТАСС, 18 августа. Власти Тверской области включили в адресную инвестиционную программу строительство и реконструкцию 78 объектов, в том числе 12 газопроводов, пяти детских садов, на эти цели из бюджета региона выделено в 2020 году 8,9 млрд рублей. Это на 1,5 млрд больше, чем планировалось изначально, и в десять раз больше объемов финансирования в 2016 году, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В 2020 году в рамках адресной инвестиционной программы в Тверской области возводится или реконструируется 78 объектов. Это учреждения образования и здравоохранения, дороги, газопроводы, спортивные сооружения <...> Проекты реализуются в 30 муниципальных образованиях региона. Всего на строительство и модернизацию приоритетных объектов предусмотрено более 8,9 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что изначально объем финансирования программы на 2020 год планировался на уровне 7,4 млрд рублей, но был увеличен на 1,5 млрд рублей, а с 2016 года ее финансирование выросло в 10 раз. Это позволило реализовать десятки важных для региона социальных, спортивных и культурных проектов. "Несмотря на пандемию, благодаря поддержке президента России и правительства России, мы сохранили адресную инвестиционную программу на 2020 год в полном объеме" - приводит пресс-служба слова губернатор Игоря Рудени.

Исполнение адресной инвестпрограммы за шесть месяцев 2020 года во вторник обсудили на заседание правительства региона. По данным пресс-службы, работы на части объектов завершены, так, введены в эксплуатацию детский сад в микрорайоне "Южный" в Твери, пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, подъезд к монументу Советскому солдату в Ржевском районе. "Также произведена закольцовка газовых сетей в поселке им. Крупской в Твери, что позволит подвести голубое топливо к промышленному парку Боровлево", - отметили в пресс-службе.

До конца года планируется выполнить работы еще на 47 объектах, в том числе построить 12 газопроводов в районах области, общей протяженностью 116 км, пять детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле и в Калининском районе, многофункционального спортивного зала в поселке Сонково. "Среди ключевых объектов строительства - Детская областная клиническая больница. На данный момент на объекте выполняются инженерно-геодезические работы, ведется монтаж ограждения строительной площадки", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что адресная инвестиционная программа разработана правительством Тверской области на период 2020-2022 годов, объем ее финансирования из бюджета региона планируется на уровне 20 млрд рублей.