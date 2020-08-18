Никитин: правительство Нижегородской области обеспечит комфортные условия инвесторам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области до конца года разработает и реализует новые меры поддержи предпринимателей для улучшении инвестиционного климата в регионе. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Заместителям губернатора поручено провести серию встреч с бизнесменами, чтобы узнать об их пожеланиях по поводу улучшения инвестклимата, а также проработать вопрос об организации единого окна для общения инвесторов с ресурсоснабжающими организациями при получении разрешений на подключение к сетям, а также в течение 2-3 месяцев разработать прототип IT-платформы для оказания всего спектра госуслуг инвесторам", - пояснил Никитин.

Помимо этого, по его словам, одно из направлений улучшения инвестклимата в регионе - это корректировка плана реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с учетом потребностей реального бизнеса.

"Развивая дорожную сеть в регионе, мы должны брать во внимание мнения и жителей, и предпринимателей. При выборе участков для ремонта или строительства дорог необходимо оценивать интенсивность движения, следование по этому пути школьных автобусов и общественного транспорта, а также наличие поблизости предприятий, собственники которых реализуют инвестиционные проекты, выгодные для района или области", - добавил губернатор.

По итогам 2019 года Нижегородская область вошла в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. По мнению главы региона, этот результат необходимо улучшить, чтобы войти в пятерку лидеров среди регионов РФ.

"Я считаю, что у нас есть все основания занять более высокие позиции в рейтинге АСИ. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит интенсивная работа, которая станет результатом оценки деятельности органов власти в период пандемии коронавируса. Мы сделали немало, чтобы предприниматели смогли преодолеть нынешний непростой этап с минимальными потерями", - добавил Никитин.