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Доход главы Удмуртии Александра Бречалова за год вырос на 13,7 млн рублей

Он заработал более 18,2 млн рублей

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов за 2019 год заработал более 18,2 млн рублей, что выше заработка 2018 года на 13,7 млн рублей. Сведения о доходах опубликованы во вторник на сайте главы и правительства республики.

"Декларированный годовой доход - 18 млн 225 тыс. рублей. В том числе с учетом продажи недвижимости", - сказано в декларации.

Также у Бречалова в пользовании находится квартира площадью 147,5 кв. м. Глава региона владеет легковым автомобилем Volkswagen.

Супруга главы региона заработала более 14,5 млн рублей (с учетом продажи недвижимости и других доходов). Она владеет двумя земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,6 тыс. и 3,5 тыс. кв. м. А также участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 593 кв. м. Также в собственности значится жилой дом на 80 кв. м и квартира площадью 147,5 кв. м.

Как сообщал ТАСС ранее, за 2018 год глава Удмуртии заработал 4,5 млн рублей - в 7,5 раз меньше, чем годом ранее. Согласно данным прошлой декларации, в собственности у Бречалова была 1/2 доли квартиры площадью 149,5 кв. м., а также два автомобиля Volkswagen. Кроме того, руководитель республики имел в пользовании квартиру площадью 147,5 кв. м.

Супруга Бречалова за 2018 год заработала 3,9 млн рублей. В ее собственности числились два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1 600 и 3 592 кв. м, жилой дом площадью 80 кв. м и 1/2 квартиры площадью 149,5 кв. м. В ее пользовании, согласно документу, также находилась квартира площадью 147,5 кв. м.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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