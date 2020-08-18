"Роснефть" в июле приступила к бурению в Карском море

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания "Роснефть" в июле 2020 года самостоятельно приступила к бурению в Карском море, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Платформы успешно прошли 1,5 тыс. км от Мурманска до расчетных точек бурения в Карском море. Бурение началось 22 июля, с опережением ранее намеченных сроков.

В районе Новой Земли "Роснефть" ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн кубометров газа. На Викуловской структуре завершено бурение пилотного ствола, спущено противовыбросовое оборудование. На структуре Рагозинская завершено бурение пилотного ствола. Работы в Карском море продолжаются, сообщалось в ролике о проекте, который был представлен президенту.

В 2014 году "Роснефть" совместно с ExxоnMobil приступила к реализации проекта в Карском море, началось бурение поисковой скважины "Университетская 1". Открытое месторождение с суммарными запасами 422 млрд куб м газа и около 130 млн тонн сверхлегкой нефти назвали "Победа". Однако после введения антироссийских санкций ExxonMobil свернула 9 из 10 совместных с "Роснефтью" проектов. Сотрудничество компаний в проекте "Сахалин-1" под ограничения не попало.

В частности, санкции затронули взаимодействие компании с "Роснефтью" по проведению геологоразведочных работ в Карском море, где в 2014 году было открыто месторождение "Победа".