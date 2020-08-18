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Mercedes-Benz в России отзывает более 1,2 тыс. микроавтобусов Vito

Речь идет об автомобилях, реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 1 тыс. 246 автомобилей модели Vito (тип 447). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара", - уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что на автомобилях, попадающих в программу отзыва, будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сидения.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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