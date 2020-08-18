Новым министром транспорта Саратовской области стал Алексей Зайцев

САРАТОВ, 18 августа апреля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона, им стал Алексей Зайцев, ранее работавший первым заместителем главы регионального Минтранспорта. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Прежний министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков в апреле был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию после того, как в отношении него началась проверка из-за возможного конфликта интересов и личной заинтересованности при проведении конкурсных процедур на выполнение дорожных работ.

"Постановлением губернатора Саратовской области на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области назначен Зайцев Алексей Васильевич", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.