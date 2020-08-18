Иностранные дипломаты высоко оценили перспективы развития порта свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ, 18 августа. /ТАСС/. Дипломаты, посетившие с 13 по 15 августа южную китайскую провинцию Хайнань, высоко оценили перспективы создания порта свободной торговли на этом острове. Об этом сообщил информационный портал "Хай Хайнань".

Более 70 сотрудников иностранных дипломатических ведомств из 37 стран находились с трехдневным визитом на Хайнане для обсуждения международного торгово-экономического сотрудничества с этим регионом КНР. Они посетили площадки, где размещаются компании, осуществляющие деятельность в области интернет-индустрии, круизного и медицинского туризма, современных услуг и передовых технологий.

"За несколько дней мы увидели здесь много амбиций, энергии и доброй воли. Мы хотели бы увидеть, как дальше будет развиваться концепция порта свободной торговли на Хайнане, надеемся, что Нидерланды со своими знаниями и технологиями также смогут сыграть здесь определенную роль и внести свой вклад в его создание и продвижение на более высокий уровень", - цитирует портал генерального консула Королевства Нидерландов в китайском городе Гуанчжоу Михиля Биркинса.

Пелег Леви, генконсул Израиля в Гуанчжоу, отметив большое значение Хайнаня как торгово-транспортного узла, также подчеркнул, что эта провинция представляет интерес и в качестве партнера для развития научного и высокотехнологичного сотрудничества. По его словам, израильские компании уже провели семинар с управлением международной зоны медицинского туризма Лэчэн о перспективах сотрудничества в сфере цифровой медицины.

В ходе визита дипломаты посетили город Санья - наукоград залива Ячжоу, центральный деловой район и зону беспошлинной торговли. Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов высоко оценил значимость делового центра города. По его словам, завершение строительства и введение в эксплуатацию этого проекта "создаст новые возможности для развития торгового сотрудничества между различными регионами Беларуси и Хайнаня".

Недавний визит дипломатов стал самым масштабным по числу иностранных представителей, единовременно посетивших Хайнань, с момента образования провинции в 1988 году. По словам главы отдела международных связей парткома Хайнаня Ван Шэна, "приезд иностранных дипломатов свидетельствует, что Хайнаньский порт свободной торговли привлекает все больше внимания международной общественности". Он отметил, что Хайнань продолжит расширять "круг зарубежных друзей" и будет привлекать все больше глобальных ресурсов для развития экономики региона.