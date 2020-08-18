Amazon вложит свыше $1,4 млрд в новые офисы в шести городах США

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon, являющаяся одним из ведущих в мире онлайн-ретейлеров, инвестирует более $1,4 млрд в расширение своего присутствия в шести американских городах с конечной целью создать 3,5 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте корпорации.

"Мы сегодня рады объявить о планах, которые предусматривают продолжение инвестирования и создание 3,5 тыс. рабочих ставок технических специалистов и управленцев в шести городах Соединенных Штатов. Расширяются технологические хабы в Далласе, Детройте, Денвере, Нью-Йорке (Манхэттен), Финиксе и Сан-Диего. Это расширение представляет собой вложения на сумму свыше $1,4 млрд", - уточнила Amazon.

Корпорация не уточняет сроки воплощения своих планов. В нью-йоркском районе Манхэттен она наметила создать 2 тыс. рабочих ставок и открыть офис в здании универмага сети Lord & Taylor на Пятой авеню. Amazon с 2010 года инвестировал в экономику штата Нью-Йорк более $7 млрд и предоставил работу в нем 24 тыс. человек.

Корпорация зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала этого года. Данный показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года ($63,4 млрд). Прибыль достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд.