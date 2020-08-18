В Приморье планируют наладить производство высокотехнологичных металлоконструкций

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Завод по производству высокотехнологического оборудования - изготовлению габионов и систем инженерной защиты - планируют построить в Приморской крае, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"На сопровождении нашего агентства находится проект российской компании "ТР Инжиниринг", учрежденной японской компанией ТОKYO ROPE - мировым лидером по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов и продукции для инженерной защиты. Сейчас у компании "ТР Инжиниринг" высокотехнологичное производство локализовано в Санкт-Петербурге. Это завод по изготовлению габионов и систем инженерной защиты, в год предприятие выпускает 60 тыс. куб. м габионов и 150 тыс. кв. м высокопрочных сеток. Компания рассматривает возможность размещения аналогичного производства в Приморском крае", - процитировала пресс-служба врио замгенерального директора АНО АПИ Алихана Хашиева.

Готовясь к реализации инвестпроекта в Приморском крае, компания оценила состояние объектов автодорожной и социальной инфраструктуры региона (малых мостов, водопропускных сооружений, подпорных стенок).

"Множество объектов инфраструктуры исчерпали свой ресурс и нуждаются в реконструкции с применением новых механизмов развития и наилучших технологий материалов", - привела пресс-служба слова представителя АПИ.

Стороны обсудили возможности реализации проектов по инженерной защите объектов капитального строительства и мест массового пребывания людей, строительству набережных и берегоукреплений, а также перспективы участия компании в дорожном строительстве на территории края. В качестве пилотных проектов было предложено рассмотреть возможность реконструкции существующих объектов, в том числе в форме в форме государственно-частного партнерства.