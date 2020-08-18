Объем инвестиций в первом полугодии на Ставрополье вырос практически на четверть

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае увеличился практически на четверть в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Инвестиции составили около 72 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"За первые шесть месяцев объем инвестиций в основной капитал составил около 72 млрд рублей, что на 24% превышает показатель на аналогичную дату 2019 года. <...> Наилучшая динамика прироста инвестиций наблюдается в Грачевском и Кочубеевском районах и в Кисловодске", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года в регионе составил порядка 180 млрд рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составлял 7%. Целевым показателем 2020 года является привлечение в экономику края не менее 200 млрд рублей.

"По мнению главы региона [Владимира Владимирова], для решения этой задачи темпы поступления инвестиций должны быть выше. В этой связи профильным министерствам и главам муниципальных районов и городских округов поручено организовать сопровождение всех инвестпроектов, реализующихся на территории муниципалитетов", - пояснили в пресс-службе.

По данным правительства Ставрополья, инвестиционный портфель края сейчас насчитывает 216 проектов общей стоимостью 219 млрд рублей. Реализация этих проектов уже позволила создать в регионе 2,4 тыс. рабочих мест.