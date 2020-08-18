Объем инвестиций резидентов ТОСЭР в моногороде на Ставрополье составил 3,6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" в одноименном моногороде на Ставрополье вложили 3,6 млрд рублей в развитие производств с 2018 года. Статус резидентов уже получили 14 предприятий, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Резидентами ТОСЭР за 2018-2020 годы стали 14 предприятий, сумма капитальных вложений составляет 3,6 млрд рублей, запланировано создание более 800 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ранее глава города Михаил Миненков сообщил журналистам, что реализация инвестиционных проектов позволяет Невинномысску наращивать объем собственных доходов. Ежегодный прирост в среднем составляет около 10%. Помимо промышленных предприятий, на территории моногорода развиваются проекты в отрасли переработки, сельского хозяйства.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОСЭР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года, резидентам предоставляются налоговые льготы.