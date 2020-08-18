Под Смоленском модернизируют ферму по выращиванию КРС и мясопереработке

ТАСС, 18 августа. Компания "Наша житница", работающая в Смоленской области с 2013 года, направит 620 млн рублей в модернизацию предприятия, построив откормочный комплекс на 1,1 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), цеха мясопереработки и площадки доращивания телят. Об этом во вторник сообщила пресс-служба обладминистрации по итогам посещения компании губернатором Алексеем Островским.

"В настоящее время "Наша житница" реализует инвестиционный проект по расширению действующего производства - строительству откормочного комплекса, рассчитанного на 1,1 тысяч голов КРС, цеха убоя и мясопереработки, а также площадок доращивания и зимнего содержания маточного поголовья до 2,7 тысяч голов. Объем инвестиций в проект составит 620 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 74 новых рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Ожидается, что ежегодно компания будет отчислять в бюджет региона около 64 млн рублей в виде налогов, о сроке завершения инвестпроекта пока не сообщается. "В настоящее время уже возведена откормочная площадка на 400 голов единовременного содержания, а также завершено строительство убойного цеха. Оборудованы зоны обвалки и изготовления полуфабрикатов", - приводит пресс-служба слова учредителя компании Алексея Калинина.

Также на предприятии начинает производство стейков и полу-фабрикатов из говядины под собственным брендом, которые в ближайшее время планируется поставлять на рынок. Губернатор поручил руководству регионального департамента по сельскому хозяйству и продовольствию оказать содействие в продвижении продукции. "Учитывая насколько динамично развивается данное предприятие, создавая новые рабочие места для населения Гагаринского района, считаю целесообразным оказать им содействие в части поставок продукции в крупные торговые сети, например, "Магнит". Тем более, что у нас уже есть положительный опыт подобного сотрудничества", - отметил Островский.

По данным пресс-службы, планируется, что мясная продукция будет также поставляться на Международную космическую станцию. Участвовавший в рабочей поездке губернатора летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков отметил важность развития экономики района, в котором родился Юрий Гагарин. "Хочу подчеркнуть, что космонавтам очень приятно, что региональные власти решают насущные проблемы района, где родился Юрий Алексеевич Гагарин. Благодарны, что вы оказываете содействие в улучшении социально-экономического положения муниципального образования. Здорово, что здесь открываются новые предприятия, создаются высокооплачиваемые рабочие места для того, чтобы жители района не уезжали на заработки в Москву", - сказал Волков.

"Наша Житница" является одним из крупнейших агропромышленных предприятий в Смоленской области, специализирующихся на мясном производстве и растениеводстве. Общее поголовье КРС составляет более 1,6 тыс. голов. Также компания производит зерно и заготавливает корма, общая площадь посевов в 2020 году превысила 5,6 тыс. гектаров.