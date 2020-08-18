{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс подготовил порядок ликвидаций разливов нефти во внутренних водах

Согласно документу, организации участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации за счет собственных средств
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ подготовил правила предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов во внутренних водах России. Соответствующий документ опубликован на портале разработки нормативных актов.

Положение содержит список государственных органов и предприятий, которые планируют мероприятия в случае разлива, в него входят администрации внутренних водных путей, организации, осуществляющие поиск и разведку нефтяных месторождений, а также добычу, переработку, транспортировку и хранение нефтепродуктов. При этом в повседневном режиме они занимаются в том числе и изучением состояния окружающей среды, прогнозированием чрезвычайных ситуаций, сбором информации.

Финансовое обеспечение деятельности причастных органов и мероприятий ликвидации разливов нефти, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации за счет собственных средств, говорится в документе.

Теги
Россия
Австралийская Snowy Hydro построит "умную" ГЭС с применением IoT-технологий
Новая система мониторинга ГЭС будет работать на базе акустических технологий, позволяющих обнаруживать потенциально серьезные инциденты путем записи звуковых аномалий
Читать полностью