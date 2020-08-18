ВПП новосибирского аэропорта Толмачево могут включить в план модернизации инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Проект реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) новосибирского международного аэропорта Толмачево может быть включен в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры. Вопрос рассмотрит на ближайшем заседании соответствующий проектный комитет, сообщил во вторник ТАСС и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.

"В настоящее время дата заседания не определена", - отмечается в ответе и. о. министра на запрос ТАСС.

Ставицкий также отметил, что сумма, которую запрашивают из федерального бюджета, составляет около 20,6 млрд рублей. По его словам, участие в рассмотрении вопроса о включении взлетной полосы в Комплексный план примут представители Минобороны РФ, в ведении которого находится ВПП. И. о. министра подчеркнул, что Минобороны РФ выступает за то, чтобы сохранить за собой полосу и после реконструкции.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. В конце августа 2019 года губернатор Новосибирской области сообщал, что власти региона совместно с "Новапортом" и Минобороны приступили в 2019 году к обследованию и подготовке к капремонту и реконструкции ВВП-1, стоимость проекта составит более 8 млрд рублей. Как сообщал ТАСС гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич, предпроектные работы для включения ВПП-1 в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры были проведены в 2019 году.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.