Эксперты: спрос на отели в России на наиболее популярных курортах начал восстанавливаться

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские отели не смогли полностью восстановить загрузку в июне 2020 года, спрос начал восстанавливаться в июле-августе на наиболее популярных курортных направлениях. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные во вторник эксперты.

"Граждане, уставшие от самоизоляции и негативной информации, хотят отдохнуть и открывают для себя Россию. Те регионы, которые традиционно привлекательны для туристов, восстановили загрузку, как только открылись для отдыхающих", - сказала ТАСС партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Она отметила, что в июне 2020 года полного восстановления индустрии гостеприимства РФ не произошло. По ее словам, загрузка российских отелей в среднем по стране была около 30%, что в два раза ниже, чем в аналогичный период прошлого года. "Полагаю, что лидирующие пляжные направления, или там, где есть озера (большая вода), а также санатории и оздоровительные кластеры быстрее восстановят спрос", - сказала Смирнова.

Лидеры по загрузке в летний сезон 2020 года - отели Краснодарского края (особенно Сочи), и Крыма, рассказала информагентству старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная. По ее словам, на начало августа загрузка сочинских объектов превысила 90%. "Это рекордный уровень. Летом 2019 года загрузка в Сочи в брендированных отелях составляла порядка 72% с пиковыми 78% в августе 2019 года", - сказала эксперт. Она также напомнила, что в период самоизоляции большинство гостиниц в Сочи были закрыты, а загрузка по рынку в апреле была близка к нулю.

Помимо курортов Краснодарского края, где наибольшим спросом пользуются объекты категорий 4 и 5 звезд, россиян интересуют загородные комплексы Ленинградской области, сообщила ТАСС руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова. "Аналогичная тенденция наблюдалась уже в 2010 году, когда многие москвичи в условиях пожаров в Московской области предпочли уехать из столицы и провести отпуск в Ленинградской области", - сказала она, добавив, что Московская область, Карелия, Алтай также демонстрируют высокий уровень спроса.

По словам Тертычной, в отелях Москвы сейчас загрузка находится на уровне 20%. Она уточнила, что в апреле 2020 года показатель по рынку снижался до критических 8%, а летом 2019 года составлял 87%.

Цены растут

Гостиницы в наиболее популярных направлениях предлагают тарифы выше, чем в прошлом году, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. По словам Смирновой, на это лето было много ранних бронирований, часть отельеров их не отменили, продав сезон по низкой цене, чтобы сохранить лояльность клиентов. Она сообщила, что некоторые менеджеры по продажам вернули клиентам деньги за раннее бронирование, пользуясь форс-мажорной ситуацией.

"А потом они продавали те же номера на 15-25% дороже, чем обычно, пользуясь повышенным спросом. При этом спрос был высокий и на дорогое размещение, так как те клиенты, которые традиционно уезжали из России, пытались компенсировать таким образом разницу в уровне комфорта отдыха", - сказала Смирнова.

Догнать за три года

Результаты второго полугодия 2020 года будут зависеть от возможности проведения деловых мероприятий, восстановления авиасообщения и открытия границ, прогнозирует Тертычная. По словам Смирновой, загрузка отелей в среднем по стране в 2020 году будет расти, но не выйдет на уровень 2019 года. "До выхода на уровень 2019 года нам потребуется не менее трех лет", - сказала она.

Календарное лето в этом году будет отличаться от отпускного, и многие россияне предпочтут перенести свой отпуск на сентябрь, что также повлияет на сроки возвращения бизнес-путешественников в деловые города, считают, в свою очередь, в JLL.