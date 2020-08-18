Австралийская Snowy Hydro построит "умную" ГЭС с применением IoT-технологий

ТАСС, 18 августа. Технологическая корпорация Voith и австралийский энергопровайдер Snowy Hydro заключили партнерство с целью создания "умной" гидроэлектростанции. Как сообщило во вторник издание Power Engineering International, для мониторинга новой ГЭС будут использованы технологии интернета вещей.

"С помощью новой цифровой системы процесс мониторинга электростанций можно будет проводить в автономном режиме, причем сбор информации, обнаружение и классификация событий для отдельных составляющих оборудования будет происходить автоматически. Операторы установок будут получать итоговые отчеты, включающие детальные сведения о работе электростанции, что позволит выявлять потенциальные сбои в работе ГЭС на ранней стадии", - сказал директор по продукту OnCare.Acoustic компании Voith Hydro Томас Манке.

Новая система мониторинга ГЭС будет работать на базе акустических технологий, позволяющих обнаруживать потенциально серьезные инциденты путем записи звуковых аномалий. Система OnCare, разработанная компанией Voith, обрабатывает регистрируемую информацию алгоритмически и может своевременно оповещать ответственных сотрудников о возможных рисках. В основе системы лежит IoT-платфора OnCumulus, представляющая собой облачное хранилище данных, в котором аккумулируется все информация, регистрируемая IoT-датчиками. Таким образом, решение позволяет проводить комплексный анализ и визуализацию данных в режиме реального времени и генерировать актуальную отчетность об эксплуатационных характеристиках ГЭС.

В рамках проекта будет установлено акустическое сенсорное оборудование для электростанции "Мюррей 1" в Новом Южном Уэльсе. Установка системы начнется в августе 2020 года и займет 6 месяцев.