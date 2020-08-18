Росреестр зарегистрировал 18,4 тыс. сделок с начала программы "Дальневосточная ипотека"

ТАСС, 18 августа. Росреестр зарегистрировал 18 434 сделки по программе "Дальневосточная ипотека" с начала ее действия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Росреестр с начала действия программы "Дальневосточная ипотека" (с декабря 2019 года), по данным на 14 августа, зарегистрировал 18 434 сделки в отношении 9 389 объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди них 9 347 ипотек, 4 779 договоров долевого участия (ДДУ), 3 033 прав собственности на основании договоров купли-продажи и 1 190 договоров уступки прав требования по ДДУ.

По данным ведомства, лидерами по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека" стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край - 4 814 и 4 113 регистрационных действий соответственно. На третьем месте Хабаровский край (2 527), на четвертом - Республика Бурятия (2 408), на пятом - Амурская область (1 484), на шестом - Забайкальский край (1 296). Завершают список Сахалинская область (1 038), Камчатский край (134), Магаданская область и Чукотский АО (6).

Сегодня примерно каждая сотая сделка в отношении объектов недвижимости, приобретенных по ипотечным программам, относится к "Дальневосточной ипотеке", приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. Отмечается, что возможность в будущем приобретать в ипотеку вторичное жилье в некоторых регионах Дальнего Востока станет еще одним дополнительным стимулом участия в программе. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под два процента годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.

Ипотека на ИЖС в Дальневосточном федеральном округе

Вице-премьер также добавила, что в июне текущего года правительствоодобрило и внесло в Госдуму разработанный Минвостокразвития законопроект, позволяющий обладателям "дальневосточного гектара" досрочно оформить его в собственность в случае намерения строительства на нем жилого дома по ипотечному кредиту. По словам Абрамченко, в случае принятия законопроекта значительно расширятся возможности граждан по использованию ипотечных кредитов для строительства индивидуальных домов на Дальнем Востоке и в целом по стимулированию индивидуального жилищного строительства.

"Законопроектом предусматривается установление возможности предоставления земельного участка гражданину в собственность досрочно в случае заключения кредитного договора для строительства на земельном участке жилого дома. Сегодня по условиям программы "Дальневосточный гектар" такая возможность отсутствует, поскольку земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование на пять лет", - пояснили в Росреестре.

Ранее во вторник на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске учредитель межрегионального общественного движения "Мы - гектарщики!" из Хабаровского края Павел Кочетков попросил премьер-министра помочь в решении проблемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на "дельневосточных гектарах".