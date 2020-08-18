Весовой творог и молоко в молокоматах маркироваться не будут

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Весовой творог, продающийся на рынках, и молоко в молокоматах не будут маркироваться. Об этом в ходе вебинара "Маркировка молочной продукции" сообщил представитель оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Яков Панферов.

"Молоко, которое разливается через молокоматы, или творог, который продается в развес на рынке, цифровой маркировке подлежать не будут", - сказал он.

Панферов отметил, что маркируется только готовая молочная продукция, упакованная промышленным способом непосредственно на площадке производителя. "Если мы говорим о продукции в розлив, которая фактически фасуется при розничной реализации, то такая продукция маркировке не подлежит", - пояснил он.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит с июля 2019 года до конца декабря 2020 года. Маркировка предусматривает нанесение кода в формате Data Matrix на каждую единицу продукции и передачу данных о движении этой единицы по товаропроводящей цепи в систему "Честный знак". По итогам эксперимента будет определена последовательность начала обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, для которых она будет вводиться с 20 января по 1 октября 2021 года.