Абрамович вновь возглавил рейтинг упоминаемости российских бизнесменов в иностранных СМИ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский миллиардер Роман Абрамович возглавил рейтинг, составленный компанией LexisNexis, по числу упоминаний в иностранных средствах массовой информации по итогам первого полугодия 2020 года. Он также возглавлял этот рейтинг по итогам 2019 года. Помимо Абрамовича, в топ-3 вошли предприниматели Павел Дуров и Алишер Усманов, говорится в исследовании компании, которое поступило во вторник в ТАСС.

Число упоминаний Абрамовича в СМИ в январе-июне 2020 года составило 11 733 публикации, что превышает показатель по итогам 2019 года (9 684 материала - прим. ТАСС). В LexisNexis пояснили, что традиционно Абрамовича упоминают по футбольной тематике, однако вспышка коронавирусной инфекции также способствовала росту числа его упоминаний в иностранных СМИ.

Отмечается, что Павел Дуров, поднявшийся с шестого на второе место, упоминался в СМИ 2 391 раз в основном по двум основным тематикам: разблокировка мессенджера Telegram в России, а также закрытие проекта по созданию криптовалюты TON. Интерес иностранных СМИ к занимающему третью строчку рейтинга Алишеру Усманову, который упоминался в 1 599 материалах, вызван попаданием в список самых богатых жителей Великобритании, а также участие в саммите в Давосе.

Среди российских предпринимателей, число публикаций о которых превысило 1 тыс., также оказались глава и бенефициар "Норникеля" Владимир Потанин, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

Места в рейтинге с седьмое по 10 разделили предприниматель Олег Дерипаска (821 материал), глава "Лукойла" Вагит Алекперов (711 материалов), бизнесмен Олег Тиньков (679 упоминаний) и второй крупнейший акционер "Лукойла" Леонид Федун (619 материалов). В свою очередь, замкнул рейтинг предприниматель и основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов.

При проведении исследования эксперты компании LexisNexis Russia изучили упоминаемость 200 российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes-2019, в публикациях англоязычных СМИ всего мира.