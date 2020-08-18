Royal Flight начала выполнять рейсы в Анталью из 13 городов РФ с пересадкой в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания Royal Flight начала выполнять рейсы в турецкую Анталью из 13 городов России с пересадкой в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе международного аэропорта Платов.

10 августа в международном аэропорту Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") возобновились регулярные и чартерные рейсы на популярные турецкие курорты Анталью и Бодрум. В настоящее время Платов - единственный региональный аэропорт, в котором осуществляются международные рейсы.

"Трансферные рейсы в Анталью через Ростов-на-Дону начала выполнять авиакомпания Royal Flight. Российский авиаперевозчик осуществляет полеты в Турцию с пересадкой Ростове-на-Дону из 13 крупнейших городов страны, среди которых Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Челябинск, Уфа", - говорится в сообщении.

Пр данным пресс-службы, чартерные рейсы Royal Flight в Анталью запланированы из Платова ежедневно до конца месяца. Уточняется, что полеты выполняются на самолете Boeing 757 вместимостью 235 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 25 минут.

Регулярные и чартерные рейсы на курорты Турции в настоящее время также выполняют авиакомпании "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, Red Wings и "Икар".

Сообщалось, что на территории Платова начали работать выездные лаборатории для тестирования прибывающих пассажиров, в том числа из-за границы, на наличие новой коронавирусной инфекции.