Мосбиржа сняла запрет на короткие продажи акций "Аэрофлота"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Национальный клиринговый центр (НКЦ), являющийся дочерней компанией группы "Московская Биржа" и выполняющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке, снял запрет на короткие продажи акций "Аэрофлота", говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.

"Решением НКЦ с 18 августа 2020 года на фондовом рынке и рынке депозитов снимается запрет коротких продаж по акциям "Аэрофлота" (торговый код AFLT)", - сказано в сообщении.

По состоянию на 18:15 мск, акции "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 2,05%.

Ранее, 12 августа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) сообщил, что с 13 августа текущего года на фондовом рынке и рынке депозитов вводится запрет на продажу бумаг "в короткую" и наличие открытых коротких позиций, позволяющих зарабатывать на падении котировок.