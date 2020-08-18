В Удмуртии регоператор по обращению с ТКО исключил возможность роста тарифа в этом году

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Удмуртии "Спецавтохозяйство" (САХ) исключил возможность роста тарифа на предоставление своих услуг в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании во вторник.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что управление ФАС по Удмуртии заподозрило САХ и нескольких его подрядчиков в необоснованном завышении стоимости услуг по погрузке и транспортировке одной тонны ТКО. Стоимость, по информации антимонопольного ведомства, увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Это, по мнению УФАС, может привести к росту тарифа и, как следствие, к увеличению финансовой нагрузки на бюджет региона.

"Говорить о том, что тариф 2020 года может вырасти, некорректно. В конце прошлого года он уже утвержден Минстроем Удмуртии с учетом новых цен на услуги операторов. И его размер наоборот снизился. Этот парадокс - цены операторов выросли, а тариф при этом снизился - объясняется просто: общая стоимость затрат на транспортирование в Удмуртии не изменилась. Из нового в 2020 году лишь большее количество лотов. В прошлом году их было 4, в этом году стало 18. Перераспределение сумм внутри них на тариф и на бюджет Удмуртии никак не влияет", - сообщили в компании.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.