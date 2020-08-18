На Курилах открылся новый рыбный завод

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Завод по переработке рыбы стоимостью 785 млн рублей открыли в городе Северо-Курильске на острове Кунашир (Сахалинская область), сообщила во вторник пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Завод ориентирован на производство свежемороженой рыбопродукции из трески, камбалы, палтуса и наваги, а также рыбной муки и жира. Мощности завода позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки, рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки", - процитировала пресс-служба гендиректора компании Максима Вилисова.

Объем инвестиций в проект составляет 785 млн рублей. Кроме того, при содействии АНО АПИ компания планирует к реализации на территории Курильских островов новый проект по строительству среднетоннажного рыбопромыслового судна. Строительство судна будет осуществляться на дальневосточной верфи. Объем инвестиций составляет 300 млн рублей.

"Инвестиционная программа компании "Алаид" в долгосрочной перспективе направлена на комплексное развитие рыбопромышленного кластера Курильских остров, выпуск рыбопродукции высокой степени переработки, создания объектов социальной инфраструктуры и новых рабочих мест", - привели в пресс-службе слова гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова.

Компания рассчитывает получить статус резидента ТОР "Курилы" до конца 2020 года.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.