Промышленные производители России в июле повысили цены на свои товары на 4,3%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июле 2020 г., по предварительным данным, выросли на 4,3% к июлю, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, за июль 2019 г. цены снизились на 2,7%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых цены на сырую нефть при поставках на внутренний рынок увеличились на 35,2%, агломерат железорудный доменный - на 13,9%, необогащенную товарную железную руду - на 11,4%, железорудный концентрат - на 11,1%, железорудные окатыши - на 10,6%. При этом стоимость поставки природных необработанных алмазов снизилась на 20,7%, природного графита - на 19,8%, вольфрамовых концентратов - на 13,5%, коксующегося угля - на 12,8%.

В обрабатывающих производствах цены выросли на следующие виды нефтепродуктов: сжиженные пропан и бутан - в 2,1 раза, газовый конденсат - на 72,2%, судовое топливо - на 64,1%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки - на 28,3%, битумы нефтяные строительные и кровельные - на 27,4% и 25,4% соответственно, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 19,3%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 18,8%, топливо реактивное керосинового типа - на 13,2%, битумы нефтяные дорожные - на 13,1%, парафины нефтяные - на 12,3%.

В производстве пищевых продуктов на 46,8% стали дороже овощные и овощефруктовые соки для детского питания соки, мороженые ракообразные выросли в цене на 10,6%, парная или остывшая свинина - на 9,9%, прочая крупа из пшеницы - на 9,4%.

Одновременно с этим, было зафиксировано снижение цен на фитинги для труб стальные, кроме литых - на 16,5%, феррованадий - на 12,1%, продукты металлургии никеля промежуточные прочие - на 11,4%, ферромолибден - на 9,5%. В то же время цены на платину и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка увеличились - на 27,8%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов - на 16,5%, прокат сортовой и катанку из нержавеющих сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки - на 9,3%.