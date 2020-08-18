ЦБ установил факты манипулирования 26 ценными бумагами на Мосбирже

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками 26 ценных бумаг российских эмитентов кипрской компанией Routa Luxury Services Limited в период с 30 ноября 2017 года по 3 августа 2018 года на организованных торгах Московской биржи, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Особенностью выявленных операций являлось то, что обязательства сторон исполнялись в интересах и за счет одного лица - компании Routa Luxury Services Limited (зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр), не являющейся лицензированной инвестиционной фирмой и выступающей непосредственным выгодоприобретателем по операциям", - пояснили там.

Кросс-сделки совершались Routa Luxury Services Limited в том числе на основании одновременно выставленных заявок и привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами. Среди них в том числе были акции компании "Алроса", "Аэрофлот", "Детский мир", "Московская биржа" а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Башнефти" и других.

Routa Luxury Services Limited являлась клиентом иностранной инвестиционной фирмы, действовавшей по субброкерской схеме в рамках брокерского договора с российским профессиональным участником рынка ценных бумаг - участником торгов, предоставившим технологическую возможность Routa Luxury Services Limited заключать кросс-сделки на организованных торгах биржи.

Банк России направил Routa Luxury Services Limited предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.