Банк БРИКС направит 3 млрд рублей на модернизацию чебоксарского "Водоканала"

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Грант на модернизацию систем водоснабжения в размере 3 млрд рублей получит "Водоканал" Чебоксар. Об этом журналистам во вторник сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Дальнейшая модернизация объектов "Водоканала" возможна с привлечением 3 млрд рублей инвестиций банка БРИКС. Соответствующая договоренность с Минстроем России и банком БРИКС уже достигнута", - пояснил он.

Средства гранта планируется направить на модернизацию канализационных насосных станций, очистной водопроводной станции "Заовражная", реконструкцию городских сетей водоснабжения и капитальный ремонт водопроводов в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ".

Новый банк развития БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР) - международная финансовая организация, многосторонний банк развития, созданный в 2015 году странами БРИКС. Как и другие международные банки развития, специализируется на льготном финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов.