В Калуге "Синара - Транспортные машины" вложит 1,7 млрд рублей в выпуск трамваев в Калуге

ТАСС, 18 августа. Холдинг "Сината - транспортные машины" (СТС) намерен вложить 1,7 млрд рублей в запуск нового производства трамвайных вагонов на заводе "Калугапутьмаш" в Калуге. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-центре группы "Синара".

Во вторник врио губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил завод "Калугапутьмаш", входящий в холдинг СТМ, где встретился с председателем совета директоров холдинга Александром Мишариным.

"В настоящее время на заводе уже освоен ряд универсальных заготовительных и сборочных машиностроительных технологий, которые будут использованы для выпуска электротранспорта. Достигнуты все необходимые договоренности с российскими поставщиками комплектующих. Подготовленная инвестиционная программа реконструкции на 1,7 млрд рублей рассчитана до 2021 г. Благодаря новому направлению ежегодный прирост выручки завода составит 5-6 млрд рублей", - приводят в сообщении слова Александра Мишарина.

В ходе встречи также обсуждались перспективы организации единого автоматизированного высокотехнологичного комплекса по изготовлению деталей из металлопроката, в том числе сложной конфигурации из специализированных сталей от самых мелких до крупногабаритных. Планируемая годовая мощность - 30 тыс. тонн обработки металлопроката, что позволит производить продукцию и для внешних заказчиков.

Калужский завод путевых машин и гидроприводов ("Калугапутьмаш") выпускает путевые машины, промышленные тепловозы, гидравлические передачи для автомотрис, промышленных и маневровых тепловозов, для дизель-поездов, гидротрансформаторы для силовых агрегатов буровых установок, гидравлические муфты и приводы технологического оборудования.

"Синара - Транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг, в который входят российские компании, занятые в области инжиниринга, производства, сервисного обслуживания железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.