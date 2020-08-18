Швеция замораживает часть помощи Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Белоруссии, которая направлялась на проекты с участием государства, на фоне происходящих в республике событий после проведения президентских выборов. Об этом во вторник сообщил в Twitter министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

"Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны - тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", - указал министр.

Речь идет о двух программах в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($2,6 млн и $347 тыс.). Поступление средств на финансирование проектов прекращается немедленно.

Общая помощь Белоруссии со стороны Швеции составляет 120 млн крон ($13,9 млн).