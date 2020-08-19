Кабмин обсудит, как ускорить переселение россиян из ветхого жилья

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство под председательством Михаила Мишустина соберется в среду на очередное заседание. Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня тринадцать вопросов. Одной из ключевых тем станет рассмотрение предложений по реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда опережающими темпами.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что законопроект об ускоренном расселении аварийного жилья будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. "У нас есть программа расселения аварийного и ветхого жилья. Мы сейчас смотрим, как ее ускорить, чтобы ее не 2024 годом закончить, а 2023 годом", - уточнил зампред правительства.

В начале июня правительство представило президенту общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости. Указанный проект предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года. При этом, согласно ежегодному докладу генпрокурора России Совету Федерации, проблемы расселения граждан из ветхого жилья наиболее актуальны для Республики Мордовии, Чувашской Республики, Астраханской, Вологодской, Кировской, Пензенской и Саратовской областей.

Другие вопросы

Еще одним вопросом повестки дня станет обсуждение укрепления российского присутствия в Антарктике. Также правительство обсудит изменения в закон об иностранных инвестициях, которые будут способствовать совершенствованию процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Это в свою очередь позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в России.

Министры обсудят ратификацию Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. 3 февраля 2020 года этот документ был подписан в Москве. В соответствии с ним правовая охрана товарных знаков и наименований места происхождения товаров Союза будет действовать на всей территории Союза.

Министры примут решение о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы. Проект распоряжения предусматривает исключение из программы приватизации отдельных нежилых помещений в Санкт-Петербурге, а также передачу отдельных помещений из государственной собственности в собственность города.

На обсуждение также вынесен ряд вопросов касающихся выделения субсидий. В частности выделить средства регионам на повышение эффективности службы занятости, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Еще одна тема касается изменения распределения объемов субсидий региональным бюджетам на финансирование программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить в Республике Бурятия, Республике Калмыкия и Рязанской области, строительства социальных объектов с учетом наличия утвержденной проектной и сметной документации и заключенных государственных контрактов.

Предлагается выделить Минздраву из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Амурской области на софинансирование расходов на проведение капитального ремонта в здании хирургического корпуса медицинской организации. Выделение Минэкономразвития России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетных ассигнований позволит обеспечить завершение строительства и реконструкции 11 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, образования, культуры, здравоохранения и спорта в целях устранения инфраструктурных ограничений и развития социальной сферы, ранее начатых в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Кабмин примет решение и о выделении в 2020 году Минприроды из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на выполнение комплекса неотложных мер по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.