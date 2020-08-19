В Башкирии откроется второй инвестиционный форум "Зауралье"

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Инвестиционный форум "Зауралье - 2020" открывается в Сибае в среду, он организован правительством Башкирии и Агентством стратегических инициатив (АСИ). На мероприятии запланировано проведение девяти дискуссионных секций и пленарное заседание по городскому развитию, сообщается на сайте форума.

"19-20 августа 2020 года в городе Сибай Республики Башкортостан состоится второй Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2020". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. Для участия в работе Инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели. В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров. Самой многочисленной будет делегация из Турции", - говорится в сообщении.

Программа мероприятия включает девять дискуссионных секций, посвященных темам развития моногородов, внутреннего туризма, маркетинга, экологии, цифровых решений для городов. "Ключевым мероприятием станет пленарная сессия "INNOREGION: Города, в которых хочется жить". Мероприятие пройдет в уникальном формате: помимо участия в бизнес-форуме в рамках инвестиционного сабантуя гости смогут познакомиться с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана", - отметили в пресс-службе форума.

Среди участников форума заявлены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель председателя Государственной корпорации ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева, а также представители федеральных министерств.

В работе первого инвестиционного форума "Зауралье - 2019" приняли участие 1,2 тыс. делегатов из регионов России и 11 стран. По его итогам были заключены инвестиционные соглашения на сумму более 60 млрд рублей.