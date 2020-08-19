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США и Китай увеличили количество разрешенных рейсов между двумя странами

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Власти США и КНР решили вдвое увеличить число авиарейсов, которые американским и китайским компаниям разрешено совершать между двумя странами. Об этом сообщил во вторник американский Минтранс.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) Минтранс США издал указ, который позволит четырем китайским авиакомпаниям, в настоящее время осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в США, увеличить количество рейсов туда и обратно до восьми в неделю. Этот совокупный объем услуг эквивалентен общему числу рейсов, которые китайские авиационные власти [разрешили выполнять] американским авиаперевозчикам", - говорится в сообщении.

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